Общество

До 20.00 19 марта псковичи могут загрузить селфи с избирательного участка и выиграть ноутбук

Конкурс селфи «Моя история выборов» в Псковской области продолжается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, до 20.00 19 марта участники еще могут загрузить свои фото с избирательных участках в соцсети.

Напомним, конкурс проводится с целью повышения уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах 18 марта, а также привлечения внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области.

Конкурс проводится в трех номинациях:

«Лучшее фото» (определяются 3 победителя)

«Самое креативное фото» (определяется 1 победитель)

«Лучшее фото со «звездой» (определяется 1 победитель)

Участник конкурса должен 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи, опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Селфи может быть размещено как в одном, так и во обеих указанных социальных сетях до 20.00 19 марта.

В срок до 21 марта организаторы конкурса отбирают в общей сложности 10 фотографий с наибольшим количеством отметок «Мне нравится». Эти фотографии выкладываются в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/izbircompskov). Среди участников группы в социальной сети объявляется голосование, по результатам которого 27 марта определяются три победителя номинации «Лучшее фото».

В номинации «Лучшее фото» приз за 1 место – ноутбук, за 2 место – планшет, за 3 место – планшет, в номинации «Самое креативное фото» - портативное зарядное устройство, в номинации «Лучшее фото со «звездой» - портативное зарядное устройство.

По вопросам организации и проведения конкурса можно обращаться в официальную группу конкурса в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/izbircompskov, а также на электронную почту организаторов iksrf_60@mail.ru.