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Общество

В Псковской области семерым детям-«подкидышам» назначены социальные пенсии

19.03.2018 10:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области семерым детям, оба родителя которых неизвестны, впервые назначены социальные пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Напомним, что с 2018 года в России введен новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления данного вида выплат стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, как принято говорить, «подкидыши», изначально находились в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Теперь социальную пенсию получают те дети, в чьих свидетельствах о рождении мать и отец не указаны (стоит прочерк): это найденные (подкинутые) либо оставленные матерью дети, рождение которых зарегистрировано на основании заявления, поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства, медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания.

Для назначения данной социальной пенсии необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения.

Обращение за назначением пенсии осуществляется через законного представителя такого ребенка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно.

Днем возникновения права на пенсию у этих граждан является дата составления записи акта о рождении. Но заявительный характер права на социальную пенсию не изменен.

И в этом случае по-прежнему действует общее правило о том, что социальная пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Размер социальной пенсии детям - «подкидышам» приравнен к размеру социальной пенсии по СПК детям - круглым сиротам (детям умершей одинокой матери).

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии ему прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло усыновление.

Теги: #пфр #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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