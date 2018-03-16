Общество

В следственных изоляторах Псковской области состоялись выборы президента

В следственном изоляторе № 1 (город Псков) и следственном изоляторе № 2 (город Великие Луки) УФСИН России по Псковской области проведены выборы президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали свыше 300 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудниками управления была проведена большая предварительная работа, чтобы все подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений смогли реализовать свое конституционное право в полном объеме. Велась разъяснительная работа о порядке реализации своего права выбора в ходе голосования. Особое внимание уделялось работе по оформлению лицам, содержащимся под стражей, документов, необходимых для включения в списки избирателей и участия в голосовании.

Проведение голосования обеспечили выездные избирательные комиссии. Контроль над организацией и проведением голосования осуществляли наблюдатели от разных политических партий. Помимо этого, в сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря СИЗО-1 города Пскова посетили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и члены Общественной наблюдательной комиссии Игорь Романов и Николай Червяков.

На своих избирательных участках, в сопровождении сотрудников УФСИН России по Псковской области, отдали свои голоса три человека, в отношении которых избрана мера наказания в виде домашнего ареста.

Для качественной работы избирательной комиссии были созданы все условия, ее члены отметили высокой уровень подготовки к проведению голосования, четкие и слаженные действия сотрудников СИЗО.