Общество

Николай Андросович: Выборы президента показали, что самым достойным и уважаемым лидером является Владимир Путин

Депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович, комментируя результаты выборов президента Российской Федерации, отметил, что жители нашей страны проголосовали за сильного лидера.

«Выборы президента России прошли достойно. Явка избирателей показала, что россиянам небезразлично, как будет в ближайшие годы развиваться наше государство. Им небезразлична его судьба, стабильность и благополучие, - подчеркнул Николай Андросович. - Выбор жителей страны говорит о том, что самым достойным и уважаемым лидером является Владимир Владимирович Путин. Наш президент, который делал, и будет делать все для того, чтобы мы жили в комфорте, без каких-либо потрясений, под мирным небом, без войны. Россияне сделали выбор в пользу сильного лидера и сильной страны».

В Псковской области после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набирает 75,05% голосов. Явка на выборах президента России, по предварительным данным, составила 65,34%, сообщает облизбирком.