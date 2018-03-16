Общество

«Энергомонтаж» задолжало «Оскон-Торгу» более 850 тысяч рублей

Арбитражный суд Псковской области постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Оскон-Торг» сумму долга в размере 885027 рублей.

Из материалов дела следует, что 1 июня 2015 года между истцом и ответчиком был заключён договор поставки товара. Однако заказчик не исполнял свои обязательства по договору, в связи с чем поставщик и обратился в суд. При этом сам истец смог подтвердить исполнение обязательств по договору, представив товарные накладные с отметками ответчика, штампы организации и подписью ответственного лица, счета на оплату, акты сверки взаимных расчетов за период с 1 июня 2015 года по 18 января 2017 года за подписью обеих сторон.

В итоге арбитражный суд постановил взыскать с общества ООО «Энергомонтаж» в пользу ООО «Оскон-Торг» 885027 рублей. Кроме того ответчик обязуется оплатить 20701 рублей расходов по уплате госпошлины и 25000 рублей судебных издержек.