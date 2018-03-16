Общество

Военный прокурор разъясняет: О микрозаймах

В период 2017-2018 годы значительно увеличилось количество обращений представителей финансовых (коллекторских) организаций о неисполнении обязательств по выплате денежных займов военнослужащими, в чьих действиях, по мнению заявителей, усматриваются признаки мошенничества. В связи с этим военная прокуратура Псковского гарнизона информирует военнослужащих Псковского гарнизона об исключении фактов злостного уклонения от выплат взносов по кредитным обязательствам, а также разъясняет об установленной уголовной ответственности за преступления, связанные с мошенничеством в сфере кредитования (ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ).

Кроме того, как сообщили Псковской Ленте Новостей в Военной прокуратуре Псковского гарнизона, факт оформления договора о микрозайме и последующее нарушение его условий находится в сфере гражданско - правовых отношений, предусмотренных главой 42 Гражданского кодекса РФ, в связи с чем, все подобные споры разрешаются в порядке гражданского судопроизводства путем предъявления исковых требований сторонами.