Общество

Великолучане просят Михаила Ведерникова обновить рентген-кабинет в городской поликлинике №1

К врио губернатора Псковской области на сайте ведерников.рф обратились десятки горожан с просьбой обновить рентген-кабинет в городской поликлинике №1 на улице Пионерской, 10.

Со слов пациентов, люди, которые вынуждены делать снимки, ожидают в очереди от 2 до 4 часов, т. к. медик проявляет снимки в темноте, опуская их в раствор.

«Я сама оказалась свидетелем той ситуации, когда больные беспомощные люди ругаются в очереди, а она очень длинная, и порой мест не хватало, чтобы сесть с переломами и пожилым людям. Как хотелось бы в современном мире, чтобы наш каменный век в медицине отошел во вчерашний день, и людям могли помогать быстро и качественно», - пишет одна из обращающихся к главе региона.