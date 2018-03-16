Общество

Александр Котов встретился с председателем Витебского областного Совета депутатов и делегацией наблюдателей

Спикер областного Собрания Александр Котов встретился с делегацией наблюдателей из Республики Беларусь во главе с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым. Представители соседнего государства следили за ходом голосования на избирательных участках Псковской области на выборах президента РФ 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Отработали три дня - никаких существенных замечаний нет, - поделился наблюдениями Владимир Терентьев. - Поработали хорошо, у вас есть, чему поучиться».

Александр Котов поинтересовался у коллеги, на многих ли избирательных участках удалось побывать. «Мы были в Пскове, а также в Псковском, Островском, Пушкиногорском и Печорском районах», - ответил глава делегации наблюдателей. Владимир Терентьев добавил, что помимо избирательных участков им удалось посетить ряд объектов социальной сферы, в том числе Изборский лицей и недавно построенную школу в Пскове.

По словам коллеги из Витебска, интерес был неслучаен: «хотели понять, почему люди идут на выборы». «Начинка» новой школы очень впечатлила – вы от нас ушли на три шага вперёд», - сказал председатель Витебского областного Совета депутатов. Кроме того, он отметил высокое качество российский федеральных трасс, а также рост в регионе производства сельскохозяйственной продукции.

Продолжая разговор о прошедших выборах, члены белорусской делегации обратили внимание на высокую явку избирателей – они наблюдали, как на некоторых избирательных участках люди стояли в очереди за бюллетенями. Явка избирателей в Псковской области составила более 65 процентов.

«Настойчивые предложения некоторых политических сил объявить бойкот выборам как раз сработали на явку. А также влияние санкций, - высказал своё мнение Александр Котов. - У нас в российском в характере есть такое – чем больше разных угроз со стороны, тем больше это сплачивает народ. Люди пришли на избирательные участки, потому что с этим выбором связывают будущее».

В завершении общения спикер регионального парламента поблагодарил коллег из Республики Беларусь за интерес к российским выборам и объективную оценку со стороны. Александр Котов напомнил, что в осенью этого года в Псковской области пройдёт ещё одна масштабная избирательная кампания, и выразил надежду, что коллеги из Витебска также примут в ней участие в качестве наблюдателей.