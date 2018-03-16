Общество

«Наглой ложью» назвал глава псковского облизбиркома информацию Навального об удалении с участков 12 наблюдателей

Информация оппозиционного политика Алексея Навального о том, что с избирательных участков в Псковской области удалено 12 наблюдателей, опубликованная в сети, является «наглой ложью». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 19 марта заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что удаление наблюдателя может проходить только по решению суда. «Ни одного заседания суда в нашей области не проходило», - сказал председатель облизбиркома.

«Пусть это останется на его совести, если она у него есть. Очевидно, что ему нужен пиар. Как геббельсовская пропаганда: ложь должна быть масштабной, чтобы от нее невозможно было отмыться», - дал оценку Михаил Иванов.