Общество

Елена Даньшова: Великолучане проголосовали за сильного лидера, которому верят и доверяют судьбу страны

Депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова считает, что в Великих Луках руководством города, администрацией города, территориальной избирательной комиссией была проделана очень большая работа по подготовке выборов. Все участковые избирательные комиссии работали слаженно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Активность была очень высокая. Я приехала на свой участок в 07.45, он еще не был открыт, но уже были желающие проголосовать. И это наблюдалось в течение всего дня, явка отмечалась очень хорошая. Люди приходили голосовать целыми семьями, с родственниками, с друзьями. Было много молодых людей, которые впервые участвовали в выборах. И так было буквально на всех участках, где я побывала, как депутат областного Собрания», – поделилась Елена Даньшова.

По ее мнению, все делалось исключительно в рамках закона. «Участки работали под видеонаблюдением, в присутствии наблюдателей: как общественных наблюдателей, так и от политических партий и отдельных кандидатов. Комиссии работали очень четко. Нарушений у нас не зафиксировано никаких», - отметила депутат Псковского областного Собрания.

Отдельно Елена Даньшова отметила, что на многих участках были организованы концерты и различные мероприятия. В частности, проводились мероприятия в школьных музеях: «устные» журналы, интерактивные занятия. Кроме того, было организовано тестирование для учащихся и родителей по профориентации.

«А еще на участках играла музыка. Все это создавало праздничное, хорошее настроение, - сказала Елена Даньшова. - Тем более, что в этот день мы отмечали еще одно историческое событие - знаменательную дату в истории нашего государства - День воссоединения Крыма с Россией».

Что касается результата, то Елена Даньшова считает, великолучане проголосовали за сильного лидера, которому верят, доверяют судьбу страны, поддерживают ту политику, которую он проводит как внутри страны, так и на международной арене.