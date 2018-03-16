Общество

В день выборов в избирательные комиссии на территории Псковской области не поступило жалоб, которые могут поставить под сомнения результаты голосования - Михаил Иванов

В день выборов в избирательные комиссии на территории Псковской области не поступило жалоб, которые могут поставить под сомнения результаты голосования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 19 марта сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Он отметил, что всего 18 марта поступило 11 жалоб на работу участковых избирательных комиссий. «Их анализ свидетельствует о том, что не было заявлений, которые могли бы повлиять на оценку голосования и поставить под сомнения результаты голосования», - отметил он.

Жалобы по его словам, касалось цвета переносных ящиков, наличия плакатов конкурса селфи и заявлений относительно лиц, которые могут писать заявления для голосования на дому. «Поступили эти и другие жалобы, которые не влияют на легитимность проводимого голосования», - заключил он.