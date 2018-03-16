Общество

Международный наблюдатель о выборах в Псковской области: Люди шли голосовать с доброжелательным настроением

Псковичи шли на избирательные участки с доброжелательным настроением. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такими наблюдениями в ходе пресс-конференции 19 марта поделился с журналистами международный наблюдатель, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

5 наблюдателей из Белоруссии посетили избирательные участки в Пскове, Псковском, Печорском, Островском и Пушкиногорском районе. «Везде мы старались вникать, общаться, нас интересовали вопросы и формирования комиссий, и принципы работы, и вопросы взаимодействия политических партий. Мы были на выборах в Псковской области ровно 1,5 года назад, 18 сентября. Явка в этот раз выше, это видно даже невооруженным глазом. Люди были заинтересованы», - отметил он.

Владимир Терентьев поделился впечатлениями и от общения с наблюдателями. «Никаких нарушений не выявлено, единственное, в Пушкинских Горах представитель «Яблока» в шутку выразила недовольство тем, что не приносят кофе», - сказал наблюдатель.

Особое внимание он обратил на оборудование избирательных участков металлодетекторами и видеозаписывающими устройствами. Также, по мнению Владимира Тереньтева, «видно движение вперед» в плане отношения к людям с ограниченными возможностями. «На участках появляются пандусы», - отметил он.

Приятно удивили наблюдателей из Белоруссии федеральная трасса, а также учреждения образования. «Я сам бывший педагог. И когда в Изборском лицее, в сельской школе я вижу три мультиборда, электронные микроскопы и в кабинете химии различные возможности для всевозможных опытов, я понимаю решение родителей отдать туда своих детей», - добавил председатель Витебского областного Совета депутатов.

Добавим, что сегодня часть наблюдателей из соседней страны отправились на экскурсию в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию.