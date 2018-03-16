Общество

Игорь Чевжик: Великолучане показали, что им небезразлична судьба Отечества и родного города

Глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик поблагодарил великолучан, принявших участие в выборах, и отметил, что высокая явка на великолукских избирательных участках говорит о том, что жители города воинской славы Великие Луки – люди ответственные, сильные духом и желающие видеть свою страну, свой город сильными, современными, стремящимися к развитию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«На избирательном участке, когда я сам пришел проголосовать, я встретил людей разных возрастов, было много молодежи, семей с детьми и все - в хорошем, приподнятом настроении, - поделился Игорь Чевжик. - Великолучане всегда были настоящими патриотами, и эти выборы в очередной раз показали, что им небезразлична судьба Отечества и родного города. Они выбрали курс на развитие, отдали свой голос за сильную Россию».

Как отметил глава великолукской администрации, в течение всего дня голосования все избирательные участки в Великих Луках работали в штатном режиме, голосование проходило спокойно, грубых нарушений законодательства не фиксировалось. Все возникающие вопросы решались в штатном порядке.

«Администрацией города была проведена серьезная подготовительная работа, - сказал Игорь Чевжик. - в полной готовности находились все оперативные и экстренные службы. Все прошло без происшествий, в хорошем штатном режиме».

«Еще раз хочу сказать спасибо великолучанам за их ответственную гражданскую позицию», - заключил глава администрации Великих Лук.