Общество

Псков присоединился к общенациональному социальному некоммерческому проекту «СМС маме»

Псков присоединился к общенациональному социальному некоммерческому проекту «СМС маме». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, согласно приказу председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова, главные врачи медицинских учреждений Псковской области, оказывающих медицинскую помощь беременным и детям, должны ознакомить медицинский персонал с программой «СМС маме» и организовать информирование о ней среди заинтересованных лиц.

Бесплатный мобильный сервис «СМС маме» обеспечивает беременных женщин и молодых мам во всех регионах России своевременной и достоверной информацией о развитии ребенка, здоровом питании, грудном вскармливании, а также о социальной защите и поддержке, например, служба даёт разъяснения, каковы трудовые права беременных, пособия, компенсации, по программе материнского капитала.

Содержание смс-сообщений разработаны ведущими специалистами министерства здравоохранения РФ и экспертами ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова».

Женщины, подписавшиеся на участие в программе «СМС маме», будут получать 2-3 раза в неделю бесплатные СМС с информацией, как заботиться о собственном здоровье и здоровье малыша в соответствии со своим сроком беременности или возрастом своего ребенка. Чтобы подписаться, необходимо отправить со своего телефона СМС со словом МАМА на номер 5253. Более подробную информацию можно получить на сайте smsmame.ru.