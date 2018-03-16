Конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры» стартовал в Псковской области сегодня, 19 марта. Приказ о проведении конкурса 15 марта подписал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
Проводится конкурс в целях совершенствования порядка организации деятельности регистратур поликлиник. Приказом председателя комитета утверждено Положение о конкурсе, состав конкурсной комиссии, а также составлена анкета по оценке работы регистратур поликлиник региона.
В конкурсе будут участвовать учреждения, в структуре которых имеются поликлиники или кабинеты амбулаторного приема. Руководителям Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области и филиала ЗАО «Макс-М» в Пскове поручено провести проверки работы регистратур амбулаторно-поликлинических учреждений Псковской области с использованием проверочных листов внедрения «Новой регистратуры» и в срок до 20 апреля направить их в областной комитет здравоохранения.
Главам муниципальных образований региона рекомендовано оказать содействие в проведении данного конкурса.