Общество

Валентин Афанасьев: Мы поддерживаем курс на дальнейшее развитие нашей великой Родины

Почетный гражданин города Великие Луки, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентин Афанасьев отметил хорошую явку избирателей на участке, где он голосовал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Я пришел на участок в 9.30, тогда там было много представителей старшего поколения, хотя были и пары среднего возраста, - отметил Валентин Афанасьев. – я видел даже пожилых людей, которые шли, опираясь на палочку или с помощником. Я знаю, что у нас в городе можно было позвонить, и урну для голосования принесли бы домой, но эти люди предпочли сами прийти на избирательный участок, они этого хотели. Такие молодцы, такие ответственные».

Валентин Афанасьев рассказал, что многие его друзья и знакомые поддержали на этих выборах Владимира Путина.

«Мы поддерживаем курс на дальнейшее развитие нашей великой Родины, нашей России, на дальнейшее укрепление ее позиций на мировой арене, курс на улучшение жизни россиян», – отметил Валентин Афанасьев.

«Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех моряков-подводников с их профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, а также всегда быть надежными защитниками Родины. Уверен, что все они также участвовали в голосовании на выборах президента и выразили свою твердую позицию», – сказал он в завершение.