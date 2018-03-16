Общество

Псковский детский сад «Ромашка» обновил линолеум в одной из групп благодаря депутатской помощи

16 марта в псковском детском саду №35 «Ромашка» завершились работы по укладке нового линолеума. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей сообщила заведующая дошкольным учреждением Наталья Васильева. Она отметила, что напольное покрытие было заменено в подготовительной группе №7 «Фиалка». По словам Натальи Васильевой, линолеум там не обновлялся более 12-и лет, за эти годы он сильно износился и требовал срочной замены.

«Родители обращались в администрацию садика, но бюджет нашего образовательного учреждения ограничен, и нужной суммы на ремонт выделить не удалось. В итоге члены родительского комитета решили обратиться за помощью к депутату областного собрания по нашему округу, Юрию Сорокину. Направили ему обращение. Он, кстати, уже много лет помогает нашему садику. Сейчас все работы по замене линолеума завершены. Мы очень довольны», - пояснила Наталья Васильева.

Качество работ по укладке нового линолеума уже оценили воспитатели, дети и родители. Как заметила одна из мам Екатерина Илькевич (чей ребенок посещает группу «Фиалка»), теперь появился большой повод порадоваться за дошколят. «Может быть, кому-то проблема кажется бытовой, но купить такое количество линолеума и его уложить, родителям за свой счет крайне затратно. Ну и сами представьте, на полу в группе было три слоя линолеума, были дырки, в трещины забивался песок. А теперь, однозначно, стало чище, светлее и комфортнее. Все родители счастливы», - сказала Екатерина Илькевич.

Как сообщили в МБДОУ, новый линолеум уложен на площади почти в 70 квадратных метров, новое покрытие появилось в игровых комнатах и в раздевалке.

Заведующая садика Наталья Васильева добавила, что это уже не первый раз, когда депутат Юрий Сорокин оказывает помощь учреждению. «Благодаря его участию нам удалось за предыдущие годы полностью обновить шкафчики в раздевалке в двух группах, во дворе мы смогли установить песочницы, а также заменить линолеум в некоторых игровых комнатах», - рассказала Наталья Васильева.

Она также отметила, что в жизни садика активное участие принимают и сами родители. Своими руками они сделали и установили беседку для игр на открытом воздухе, регулярно занимаются благоустройством прилегающей территории.