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Общество

Более 2,8 млн россиян перевели пенсионные накопления из ПФР в негосударственные фонды

19.03.2018 19:17|ПсковКомментариев: 1

Около 2,8 млн человек в 2017 году перевели свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды (НПФы), около 2 млн - перешли из одного негосударственого пенсионного фонда в другой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

«Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или управляющей компании. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений», - говорится в сообщении.

Около 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФы (58,2%), 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой (40,1%), 76 тыс. граждан вернулись из НПФ в ПФР (1,6%), 4,9 тыс. изменили выбор управляющей компании (0,1%), пояснили в пресс-службе ПФР.

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Если переход из фонда в фонд осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Число досрочных заявлений составило 4,89 млн, что составляет 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений, добавили в ПФР.

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн заявлений. Основные причины отказов - наличие заявления с более поздней датой, гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре обязательного пенсионного страхования с этим гражданином в ПФР не поступало и так далее.

Теги: #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
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