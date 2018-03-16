Общество

Трое российских рыбаков задержаны на льду Псково-Чудского озера за нарушение госграницы

На прошедших выходных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с помощью технических средств охраны границы зафиксировано нарушение режима государственной границы легковым автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в воскресенье, 18 марта, вечером радиотехническим постом «Медли» обнаружено движение легкового автомобиля по ледовой поверхности Псковско-Чудского водоема в сторону сопредельного государства. По данному факту незамедлительно были проинформированы иностранные коллеги.

Спустя считанные минуты эстонскими пограничниками автомобиль марки «Ауди» был задержан. В нем находились трое граждан Российской Федерации 1984, 1987 и 1988 годов рождения.

В рамках взаимодействия задержанные лица будут переданы российским пограничникам.