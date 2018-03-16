34 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Псковской области на прошлой неделе

Сотрудники рыбоохраны Псковской области за прошедшую неделю выявили 21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов и наложили штрафов на сумму 32 тысячи рублей.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, взыскано штрафов на сумму 14 тысяч рублей, изъято 34 кг водных биоресурсов и 23 незаконных орудия лова.
Всего госинспекторами рыбоохраны Северо-Запада выявлено 124 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 223 300 рублей.