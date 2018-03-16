Общество

Михаил Ведерников: Выбор псковичей - это еще и кредит доверия для региональных властей

«18 марта мы выбрали не только президента России, мы определились с вектором развития всей нашей страны, нашей Псковской области на ближайшие годы», - так прокомментировал итоги выборов президента РФ врио губернатора Псковской области Михаил Ведрников.

«Выбор псковичей - это еще и кредит доверия для региональных властей. Наша задача при поддержке руководства страны сделать все возможное, чтобы его оправдать», - уверен он.

Михаил Ведерников отметил, что жители Псковской области приняли активное участие в выборах президента Российской Федерации. «С утра и до вечера люди целыми семьями шли на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании, сделать свой осознанный выбор. Такого высокого уровня проявления гражданской позиции в Псковской области не наблюдалось уже много лет. Рост избирательной активности в регионе, также как и количество голосов, отданных за Владимира Владимировича Путина - свидетельство высокого уровня доверия псковичей к главе государства, национальному лидеру», - отметил глава региона.

Избирательная кампания в Псковской области, само голосование 18 марта, отметил Михаил Ведерников, прошли максимально прозрачно, открыто, честно и легитимно, полностью в рамках правового поля. «В день выборов в избирательные комиссии Псковской области не поступило ни одной жалобы, которая могла бросить тень на результаты голосования. Показательно, что даже самые убежденные представители оппонентов Владимира Владимировича Путина в регионе, не ставят под сомнение его решительную победу, не оспаривают выбор псковичей», - добавил врио губернатора Псковской области.