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Почему люки круглые? О чем вас могут спросить при приеме на работу

Тестирование на собеседовании - распространенный способ отбора кандидатов. Какие тесты сейчас популярны у работодателей и какие категории соискателей чаще с ними сталкиваются?

Тесты на проверку профессиональных знаний - одни из самых популярных, ведь они помогают достаточно быстро и объективно оценить кандидата. Чаще всего они применяются для специалистов в области финансов, права, IT, логистики. Самыми «тестируемыми» считаются бухгалтеры.

Психологические тесты сейчас менее популярны, чем несколько лет назад. Но для отбора на некоторые вакансии в Пскове они тоже могут быть полезны. В первую очередь на те, где от сотрудников требуется повышенная стрессоустойчивость, коммуникабельность, способность работать в режиме многозадачности. Нарисовать несуществующее животное, выбрать наиболее приятный цвет или заполнить многостраничный опросник — варианты таких тестов могут быть разные.

Тесты или вопросы на сообразительность - еще один интересный способ проверить, как кандидат мыслит и... как он реагирует на стрессовую ситуацию. Действительно, второе нередко оказывается даже важнее первого (особенно если предлагаемая работа в Пскове требует быстрой реакции и крепких нервов). «Почему люки делают круглой формы?» - это самый известный пример таких вопросов.

Насколько важно хорошо пройти тест? Сами менеджеры по персоналу говорят, что не ждут стопроцентных результатов при выполнении кандидатами тестов на профессиональные знания - понятно, что люди на собеседовании волнуются. Но все-таки полный провал вызовет сомнения в компетентности соискателя.

С результатами психологических тестов сложнее - они, скорее, играют вспомогательную роль при отборе кандидатов. Причем важно не только, что человек ответил, но и как он отвечал. Как кандидат вообще отреагировал на предложение пройти тест, как его выполнял, сколько времени потратил - все это тоже оценивается. Что уж точно не следует делать, так это возмущаться или обвинять рекрутера. Конечно, если вам нужна эта работа.