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Общество

Информационный поезд Октябрьской железной дороги завтра прибывает в Псковскую область

19.03.2018 16:54|ПсковКомментариев: 0

Информационный поезд Октябрьской железной дороги завтра прибывает в Псковскую область. 20 и 21 марта он будет работать на станции Новосокольники, а 22 марта – на станции Невель. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности Октябрьской магистрали, и демонстрирует инновационные проекты и технологии в области охраны труда и технической учебы. Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, отражающая историю становления и развития железных дорог России.

Экскурсии будут проходить в составе организованных групп по 20 человек. Формирование организованных групп будет проходить у вагона-музея. Посещение бесплатное.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги на станции Новосокольники:

  • 20 марта 2018 года с 15:00 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 15:00, 16:00, 17:00.

  • 21 марта 2018 года с 16:00 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 16:00, 17:00.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги на станции Невель:

  • 22 марта 2018 года с 16:00 до 18:00.

Время начала экскурсий в составе организованных групп: 16:00, 17:00.

Теги: #ожд #РЖД
Источник: Псковская Лента Новостей
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