Общество

Псковичка поплатилась квартирой за долг по кредиту

На торгах в Пскове продана квартира должницы задолжавшей банку около 700 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении гражданки К. было возбуждено в ОСП г. Пскова № 1 в июне 2017 года. Основанием для этого послужил документ, выданный Псковским городским судом. Согласно решению суда псковичка должна была выплатить кредитному учреждению задолженность в размере 696 тысяч рублей.

В рамках работы по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем был наложен арест на банковские счета должницы, вынесено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, было установлено, что у гражданки К. в собственности есть небольшая квартира-студия. Так как сама должница в добровольном порядке задолженность не оплачивала, то судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на принадлежащую должнице жилплощадь. Сумма ареста составила 930 тысяч рублей. Но данный арест не подействовал на гражданку К.

В конце 2017 года квартира, принадлежащая должнице и арестованная судебным приставом-исполнителем, была выставлена на торги. Однако из-за отсутствия покупателей реализована с первого раза не была. В соответствии с законом её цена была уменьшена на 15 %. На состоявшихся новых торгах по реализации арестованного имущества квартира-студия была продана за 790 тысяч рублей. Деньги, полученные в результате реализации, были перечислены взыскателю.

Кроме того, с К. взыскан был и исполнительский сбор в размере 48 тысяч рублей.

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