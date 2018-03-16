Общество

10 млн рублей выделят регионам России на поддержку медицины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов о выделении на поддержку медицины более 10,5 млрд рублей, передает ТАСС.

«Документ касается распределения трансфертов из резервного фонда правительства, речь идет о довольно значительных средствах, мы выделяем 2,5 млрд рублей на то, чтобы врачи могли постоянно повышать свою квалификацию. На эти деньги будет закуплено оборудование для 75 симуляционных центров», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. По его словам, часть средств пойдет на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Кроме того, глава правительства сообщил, что еще 4,35 млрд рублей получат 84 региона на обезболивающие средства, препараты для дыхательной системы, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, а также на организацию патронажной службы.

Медведев также сообщил, что правительство дополнительно выделит 3,8 млрд рублей на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью. Эти средства планируется распределить в 2018 году по всем субъектам РФ, а также в город Байконур.