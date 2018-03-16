Общество

Великолучан приглашают на голосование по выбору проекта по благоустройству пустыря

Великолучане могут принять участие в голосовании по отбору дизайн-проектов общественной территории, которая должна быть благоустроена в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

На основании заявок жителей города членами общественной комиссии для благоустройства была выбрана территория, известная великолучанам как район «Кулево» – пустырь в северном микрорайоне, где предполагается разместить парк.

21 марта в Великих Луках пройдет рейтинговое голосование по отбору дизайн-проектов данной территории. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2018 году.

«Уважаемые великолучане! Приглашаем вас прийти в помещение избирательного участка по адресу: проспект Гагарина, 139 с 8 до 20 часов. Не упустите возможность сделать Великие Луки комфортнее. Давайте вместе строить добрый город!, - призывают в администрации города.