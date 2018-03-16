Общество

Астрономическая весна в России наступит вечером 20 марта

Астрономическая весна в России наступит вечером 20 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«В этот день в 19:15 по Москве произойдет весеннее равноденствие: Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», - пояснили в планетарии.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие.

«20 марта 2018 года, в день весеннего равноденствия, Солнце будет находиться в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе», - добавили в планетарии.