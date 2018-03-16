Общество

Уточнить региональные полномочия в сфере лесных отношений предлагают депутатам Псковского областного Собрания

В Псковском областном Собрании находится на рассмотрении проект областного закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на территории Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, предлагаемые поправки продиктованы нормами федерального законодательства: Лесным кодексом РФ определена возможность предоставления лесных участков лесного фонда для заготовки древесины по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

В связи с этим уточняются полномочия органа исполнительной власти области в сфере природопользования в части организации и проведения торгов.

Законопроект будет рассмотрен согласно установленной процедуре: сначала документ обсудят на комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а затем на пленарном заседании регионального парламента.