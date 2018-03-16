Общество

Помочь в розыске сбежавшего из дома мальчика просят жителей Гдова

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» жителей Гдова просят помочь в розыске сбежавшего из дома мальчика.

Даниил Тепленков 2004 года рождения сбежал из дома 16 марта в 15.00. Был одет в синюю болоньевую куртку с белыми полосами на рукавах, черные джинсы и светло-коричневые ботинки. На вид ребенку 10 лет, рост 140 см, глаза серые, волосы светлые. Также в объявление сказано, что «Даня большой сказочник».



Как сообщает один из местных жителей, объявление о розыске разместила мама мальчика, проживающая в городе Сланцы Ленинградской области. Кроме того, мама рассказала, что мальчик убегает из дома уже не первый раз.