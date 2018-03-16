Общество

Глава города Пскова и ректор ПсковГУ обсудили вопросы сотрудничества в рамках Ганзейских дней

Глава города Пскова Иван Цецерский встретился с ректором Псковского государственного университета Юрием Демьяненко. Главным вопросом в повестке было обсуждение приближающихся Ганзейских дней, в частности, сотрудничества вуза и управления муниципалитета касательно подготовки и проведения мероприятий в рамках международного фестиваля городов - участников Ганзейского союза Нового времени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, глава города и руководитель ПсковГУ обсудили возможность предоставления волонтеров из числа студентов, которые будут осуществлять сопровождение официальных делегаций, коммуникацию при работе Ганзейского презентационного рынка, дежурить на таможенно-пропускных пунктах, отвечать за культурные группы и работу сценических площадок, а также обеспечивать функционирование информационных центров. Пока данный вопрос находится в стадии обсуждения, доработки и согласования.

Стать волонтером на Ганзейских днях сможет пскович, у которого достаточно хороший уровень владения иностранными языками, в частности, английским и немецким, который обладает краеведческой информацией о родной земле, знает историю Ганзейских дней, а также является коммуникабельным и имеет организаторские способности. Помимо этого для отдельных категорий будут необходимы знания в области пограничного контроля.