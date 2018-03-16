Общество

День моряка-подводника отметили в Пскове

Сегодня, 19 марта, в псковском музее флота отметили День моряка-подводника. Отдать дань уважения морякам подводного флота пришли члены Псковского Морского собрания, представители городской власти, руководители ветеранских организаций и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, от имени главы Пскова Ивана Цецерского моряков-подводников поздравил его заместитель Владимир Воробьев. «Подводный флот Российской Федерации по праву является одним из самых лучших в мире, способный выполнять поставленные задачи в любой точке Мирового океана», - подчеркнул он. Вручая Благодарственные письма бывшим командирам подводных лодок, Владимир Воробьев добавил, что псковичи гордятся тем, что в составе Северного флота несет вахту мощный боевой корабль, который носит имя нашего города - большая атомная подводная лодка «Псков».

Слова поздравлений также прозвучали от председателя Псковского Морского собрания Виктора Бибикова, первого командира БАПЛ «Псков» Виктора Ковалева, депутата Псковской городской Думы, капитана второго ранга Григория Турчина.

В музее флота прошла экскурсия для всех участников мероприятия. Экспозиция насчитывает несколько сотен подлинных предметов: амуниция, снаряжение подводников, механизмы и приборы, личные вещи псковичей, которые ранее проходили службу на подводных лодках. Часть выставки посвящена атомным подводным лодкам «Курск» и «Псков».

Сегодня музей пополнился еще несколькими экспонатами, которые преподнесли в дар руководители псковской областной поисковой организации «След Пантеры» и псковичи-подводники.

Напомним, уроженцами псковской земли в свое время были двадцать восемь адмиралов, вице-адмиралов и контр-адмиралов, вписавших немало ярких страниц в летопись Российского флота. В знак особого уважения к подвигу псковских моряков на одной из набережных реки Великой в Пскове установлен памятник героям, а сама набережная носит имя «Флотской славы».

Датой рождения российского подводного флота считается 19 марта 1906 года, когда приказом по Морскому ведомству Российской империи подводные лодки стали отдельным классом боевых кораблей.