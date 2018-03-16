Общество

Жителям Пустошки рассказали, как избежать пожара

19 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам в городе Пустошка проведен профилактический рейд.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовый обход домовладений, с населением проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки на противопожарную тематику. Гражданам разъяснены нормы и требования пожарной безопасности в быту, правила пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования. Доведены основные причины пожаров в жилом секторе на территории района.

В ходе бесед гражданам разъяснялась необходимость наличия в жилых помещениях средств раннего обнаружения пожара и первичных средств пожаротушения.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествиях.