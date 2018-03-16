Как получить загранпаспорт и поменять водительские права со скидками и без очередей - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 22 марта, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная государственным услугам, предоставляемым органами МВД России в электронном виде.
Как получить загранпаспорт через портал госуслуг? Можно ли заменить водительские права без очередей? Как не переплачивать за оформление документов и оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой в 50% и в два клика? Какие услуги МВД в сети пользуются наибольшей популярностью у псковичей, а за какими жители региона пока предпочитают стоять в очередях и почему, мы спросим у наших спикеров.
Гостями пресс-конференции станут:
Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут задать на форуме под данным анонсом.
Дата проведения: 22 марта. Начало в 11.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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