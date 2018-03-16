Общество

Как получить загранпаспорт и поменять водительские права со скидками и без очередей - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 22 марта, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная государственным услугам, предоставляемым органами МВД России в электронном виде.

Как получить загранпаспорт через портал госуслуг? Можно ли заменить водительские права без очередей? Как не переплачивать за оформление документов и оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой в 50% и в два клика? Какие услуги МВД в сети пользуются наибольшей популярностью у псковичей, а за какими жители региона пока предпочитают стоять в очередях и почему, мы спросим у наших спикеров.

Гостями пресс-конференции станут:

заместитель начальника информационного центра УМВД России по Псковской области подполковник внутренней службы Майоров Сергей Александрович

заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Семенов Андрей Вячеславович

врио начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Васильев Павел Геннадьевич

Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут задать на форуме под данным анонсом.

Дата проведения: 22 марта. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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