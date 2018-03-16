Общество

Специальной доплаты к пенсии за стаж 30-40 и более лет законодательством не предусмотрено, напоминают псковичам в ПФР

В учреждения ПФР по Псковской области стали поступать вопросы от граждан о доплате к пенсии за стаж 30-40 и более лет. Называются разные суммы доплаты – от двух, трех и до нескольких десятков тысяч рублей, а также о начислении поощрительных баллов за каждый отработанный на пенсии год. При этом в сети интернет действительно есть ресурсы, распространяющие данную информацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, информация о перерасчете размера пенсии за многолетнюю трудовую деятельность не соответствует действительности.

Действующим пенсионным законодательством не предусмотрена доплата к пенсии за многолетнюю трудовую деятельность пенсионерам. Весь заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном ее назначении. Если же пенсионер продолжает работать, ежегодно с 1 августа пенсия будет увеличиваться с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Таким образом, все периоды трудовой деятельности - и до момента назначения пенсии, и после - учтены в размере получаемой выплаты.

Увеличить размер пенсии в рамках действующего законодательства можно, отложив ее назначение. То есть попросту не обращаться за пенсией при достижении необходимого возраста. Так, например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата к пенсии увеличится на 36%, а сама страховая пенсия – на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза, а пенсия – в 2,32 раза.

Если же пенсия уже назначена, то граждане имеют право отказаться от нее, чтобы через год или несколько лет получать выплату в повышенном размере с премиальными коэффициентами.