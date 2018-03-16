Общество

Росреестр провел 14 административных обследований земельных участков в Псковской области

В марте инспекторы по использованию и охране земель областного Росреестра провели 14 административных обследований земельных участков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Проверки проводились в 5 районах области, в Великих Луках и Новосокольниках. В ходе обследований специалистами Росреестра были изучены состояние и способы использования земельных участков на основании общедоступной информации в целях выявления возможных признаков нарушений земельного законодательства.

По итогам проверок выявлено и зафиксировано 12 признаков нарушений статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и одного неисполнения статьи 8.8. КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). На одном участке признаков нарушений земельного законодательства не установлено. В дальнейшем по выявленным фактам будут проведены административные проверки.

В псковском Росреестре напомнили, что процедура административного обследования земельных участков введена Правительством РФ в 2015 году. Административное обследование проводится должностными лицами органов, уполномоченных осуществлять государственный земельный надзор (в том числе Росреестра), без участия собственников и правообладателей земельных участков дистанционными способами. Для административного обследования могут быть использованы данные, полученные с космических спутников, летательных аппаратов, в результате проведения исследований почвы, а также путем непосредственного осмотра земельных участков.

Если в результате административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства, а в случае выявления при проведении административного обследования объектов земельных отношений достаточных данных для возбуждения дела об административном правонарушении принимается решение о возбуждении такого дела в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ.

С более подробной информацией об административных обследованиях можно ознакомиться в региональном блоке «Проведение проверок» официального сайта Росреестра.