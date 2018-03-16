Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечню

Отдел Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (г. Грозный Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, требования к кандидатам:
- Гражданство РФ;
- Возраст от 18 до 40 лет;
- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
- Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии
Физическая подготовка к сдаче нормативов:
- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;
- Бег 100 метров – не более 15 секунд;
- Бег 1000 метров – не более 4 минут.
Условия прохождения военной службы:
- Зарплата от 40000 рублей;
- Полный соц. пакет;
- Бесплатное лечение военнослужащего;
- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- Проживание в общежитии казарменного типа;
- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
- Карьерный рост.
Для более подробной информации обращаться по адресу: Псков, ул. Николая Васильева, д. 77 или по телефонам: 73-43-13, 8 (906) 223-65-00.