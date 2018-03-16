Общество

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в Псковской области 21 марта

Досрочный период сдачи Единых государственных экзаменов начинается в Псковской области в среду, 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на Государственное управление образования региона.

Первыми пройдут ЕГЭ по информатике и географии. 23 марта состоится экзамен по русскому языку. Также в этот период экзаменуемые будут демонстрировать свои знания по профильной математике, обществознанию, химии, физике, биологии, истории, литературе, английскому и немецкому языкам. На досрочную сдачу ЕГЭ всего зарегистрировались 79 человек.

Пунктом проведения ЕГЭ в этот период является Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1. Начало экзаменов в 10.00.

«Во время процедуры ЕГЭ в досрочный период мы уже третий год подряд используем технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в пункте проведения. Ход сдачи экзаменов будут контролировать федеральные общественные наблюдатели - студенты Псковского государственного университета, являющиеся членами Российского союза молодежи», - отметили в Госуправлении образования Псковской области.

Кроме того, в аудиториях будет вестись видеонаблюдение. С его помощью за процессом сдачи экзамена на портале «Смотри ЕГЭ» смогут следить общественные наблюдатели ситуационно-информационного центра. Ими второй год подряд выступают студенты ПсковГУ.

Досрочный период сдачи Единого госэкзамена завершится 11 апреля.

Напомним, что в это время сдают экзамены выпускники прошлых лет. Вместе с ними проходят аттестацию выпускники этого года, которые не могут участвовать в ЕГЭ по уважительной причине.