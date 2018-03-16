Псков простился с руководителем ансамбля «Псковский десант» Сергеем Кузьмой

Сегодня, 20 марта, состоялось отпевание экс-солиста группы «Голубые молнии», руководителя ансамбля 234-й гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии «Псковский десант», который скоропостижно скончался на 50-м году жизни.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, проводить в последний путь Сергея Кузьму в воинском храме Святого князя Александра Невского собрались родственники, друзья, сослуживцы покойного. Также выразить свои соболезнования пришел глава города Пскова Иван Цецерский.
Похоронят гвардии старшего прапорщика Сергея Кузьму на Крестовском кладбище.