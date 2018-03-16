Общество

Ситуацию на рынке труда обсудят на заседании трехсторонней комиссии в Пскове

21 марта состоится заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

По информации заместителя председателя псковского облсовпрофа Надежды Партхаль, в повестке дня значатся шесть вопросов. Участники заседания заслушают информацию о социально-экономическом положении в Пскове, обсудят практику взаимодействия работодателей и профсоюзов по разработке проектов коллективных договоров и заключению их в организациях и на предприятиях областного центра, ситуацию на рынке труда в Пскове и меры, принимаемые для повышения уровня занятости, а также меры по организации летнего отдыха и оздоровления детей города Пскова в 2018 году.

Кроме того, в рамках работы комиссии будет представлена информация о мерах по улучшению жилищных условий населения Пскова и о формировании тарифов в сфере ЖКХ.