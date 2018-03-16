Общество

В Великих Луках выберут лучшие дизайн-проекты общественных пространств

21 марта в Великих Луках пройдет рейтинговое голосование по отбору дизайн-проектов общественных территорий, которые должны быть благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, дизайн-проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2018 году.

Проголосовать можно по адресу: проспект Гагарина, 139 с 08.00 до 20.00.

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«Не упустите возможность сделать Великие Луки комфортнее. Давайте вместе строить добрый город!» - призвали в администрации Великих Лук.