Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Renault: широкий спектр акций в марте
новый автобус №77
Пространство эксперимента
Кому в Ужуписе жить хорошо
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 16.03.2018 15:5811 В Пскове определен «Ученик года-2018» 20.03.2018 15:440 Ситуацию на рынке труда обсудят на заседании трехсторонней комиссии в Пскове 20.03.2018 15:350 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 20.03.2018 15:214 Актуальные вопросы социально-экономической повестки обсудил Михаил Ведерников с вице-губернаторами 20.03.2018 15:160 В Великих Луках выберут лучшие дизайн-проекты общественных пространств 20.03.2018 15:050 В региональное жюри Олимпиады для школьников «Россети» вошли представители «Псковэнерго», преподаватели ПсковГУ и «Учитель года-2017»
Самое популярное 19.03.2018 02:45134 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 17.03.2018 10:062 Псковская полиция продолжает розыск Сергея Федорова 19.03.2018 16:1040 Скончался руководитель ансамбля «Псковский Десант» и бывший солист «Голубых молний» Сергей Кузьма 19.03.2018 20:4154 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 17.03.2018 12:1226 Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты
 
Общество

Актуальные вопросы социально-экономической повестки обсудил Михаил Ведерников с вице-губернаторами

20.03.2018 15:21|ПсковКомментариев: 4

Расширенное совещание провел 20 марта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своими заместителями и руководителями органов исполнительной власти региона. Встреча была посвящена актуальным вопросам развития Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, об участии региона в федеральных программах Минздрава врио главы региона доложила его первый заместитель Вера Емельянова. На развитие сферы здравоохранения Псковская область получит в этом году более 250 млн рублей. Это позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи, подчеркнула она.

Речь идет об оснащении детских поликлиник медицинским оборудованием. На 50 млн рублей будут закуплены аппараты УЗИ и другое необходимое оборудование для 7 детских поликлиник и поликлинических отделений области. Еще 50 млн рублей будут направлены на установку в труднодоступных населенных пунктах 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Вера Емельянова отметила, что модульные конструкции могут быть изготовлены в Великих Луках, что позволит удешевить проект. Там, где невозможно установить ФАПы, будут работать передвижные медицинские комплексы. На их закупку выделяется 100 млн рублей. Стоимость одного комплекса составляет порядка 20 млн рублей. Помимо этого, продолжается реализация проекта санитарной авиации. В этом году на эти цели заложено 50 млн рублей. Псковская область также участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», который помогает улучшить логистику в поликлиниках.

По линии образования прорабатывается вопрос создания ясельных групп в дошкольных учреждениях. На эти цели Псковская область получит в течение двух лет 400 млн рублей. В этом году на создание порядка 200 ясельных мест выделено 244 млн рублей. Кроме того, полным ходом идет подготовка к строительству школы в Дно. Врио губернатора поставил задачу с особой внимательностью подойти к выбору подрядчиков по обоим проектам.

В сфере социальной защиты Псковская область в числе 5 регионов принимает участие в проекте развития долговременного ухода за пожилыми людьми. В 2018 году между регионами-участниками распределят 100 млн рублей на организационно-методическое сопровождение проекта.

Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой держать на контроле все вопросы, связанные с реализацией озвученных проектов, и до 1 апреля утвердить «дорожные карты» участия в этих программах.

Вице-губернатор Александр Кузнецов на заседании проинформировал о реализации в регионе пятого этапа программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Его участниками станут 257 жителей Гдова и Великих Лук. На эти цели запланировано 135 млн рублей, 99 млн из которых - федеральные средства и 36 млн - региональные.

Также в центре внимания врио губернатора вопрос дальнейшей эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса, который строится в Великих Луках по программе «Газпром — детям» и будет сдан в августе текущего года, и подготовка к предстоящему сезону дорожных работ.

Еще один вопрос касался подготовки к участию делегации Псковской области в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он пройдет 24–26 мая в северной столице. Михаил Ведерников подчеркнул, что работа псковской делегации на столь представительном форуме играет важную роль в продвижении региона и повышении его инвестиционной привлекательности, и поручил председателю Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике подготовить предложения по деловой программе и список спикеров для презентаций особой экономической зоны «Моглино», промышленного электротехнического кластера Псковской области и других инвестиционных возможностей региона.

Теги: #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 927 человек
Лента новостей
Последние новости
20.03.2018, 15:440 Ситуацию на рынке труда обсудят на заседании трехсторонней комиссии в Пскове 20.03.2018, 15:350 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 20.03.2018, 15:280 «Особое мнение» Петра Алексеенко о президентских выборах. ВИДЕО 20.03.2018, 15:214 Актуальные вопросы социально-экономической повестки обсудил Михаил Ведерников с вице-губернаторами
20.03.2018, 15:160 В Великих Луках выберут лучшие дизайн-проекты общественных пространств 20.03.2018, 15:050 В региональное жюри Олимпиады для школьников «Россети» вошли представители «Псковэнерго», преподаватели ПсковГУ и «Учитель года-2017» 20.03.2018, 14:550 Великолукская академия физической культуры и спорта выступила на Всероссийской Универсиаде по лыжным гонкам 20.03.2018, 14:477 Главную ставку на губернаторских выборах псковские коммунисты намерены сделать на свой союз с непарламентскими партиями
20.03.2018, 14:370 Две трети россиян берут отпуск летом 20.03.2018, 14:291 В ПсковГУ пройдет бесплатный семинар «Инклюзивные практики в дошкольном образовании» 20.03.2018, 14:1520 Результаты выборов президента утверждены в Псковской области 20.03.2018, 14:0613 Регистратор: «Мерседес» поворачивает к «Акваполису» через две сплошные
20.03.2018, 13:531 В Полистовском заповеднике обновили солонец для лосей 20.03.2018, 13:415 Петр Алексеенко готов переехать в Пустошкинский район, чтобы не лишиться усов 20.03.2018, 13:253 В Пскове пройдет вечер, посвященный Модесту Мусоргскому 20.03.2018, 13:1723 Более 110 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников
20.03.2018, 13:023 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Петром Алексеенко 20.03.2018, 12:560 В Великих Луках пройдет финал чемпионата Псковской области по мини-футболу 20.03.2018, 12:5211 В Госдуму внесен законопроект о криптовалютах 20.03.2018, 12:480 Областная библиотека приглашает псковичей на программу «Мятежный сын свободы»
20.03.2018, 12:391 «Медицина и особенные люди» - о стратегическом проекте опорного ПсковГУ расскажут в общественном пресс-центре ПЛН 20.03.2018, 12:352 Псков простился с руководителем ансамбля «Псковский десант» Сергеем Кузьмой 20.03.2018, 12:270 Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в Псковской области 21 марта 20.03.2018, 12:223 В Госдуме предложили запретить нарушителям ПДД садиться за руль до приговора суда
20.03.2018, 12:174 Ужупис, и с чем его читают 20.03.2018, 12:125 11 патронов пытался незаконно провезти через границу в Псковской области водитель «Шевроле» 20.03.2018, 11:5014 Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечню 20.03.2018, 11:484 Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по коррупционному делу
20.03.2018, 11:4417 Петр Алексеенко выскажет «Особое мнение» об итогах президентских выборов в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 20.03.2018, 11:2632 Трехлетний муниципальный контракт на содержание дорог на Завеличье признан недействительным 20.03.2018, 11:201 Росреестр провел 14 административных обследований земельных участков в Псковской области 20.03.2018, 11:081 Псковичам напоминают о проведении голосования за дизайн-проекты трех общественных территорий города 21 марта
20.03.2018, 11:0018 Специальной доплаты к пенсии за стаж 30-40 и более лет законодательством не предусмотрено, напоминают псковичам в ПФР 20.03.2018, 10:520 В ПсковГУ презентуют Международный центр нейтронных исследований 20.03.2018, 10:4717 Главы иностранных государств поздравили Владимира Путина с победой на президентских выбора 20.03.2018, 10:420 Отдых в лучах богини любви Афродиты
20.03.2018, 10:3953 А поутру они проснулись с довольно горьким послевкусием 20.03.2018, 10:372 В УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка по факту получения взятки печорским полицейским 20.03.2018, 10:343 Как получить загранпаспорт и поменять водительские права со скидками и без очередей - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН 20.03.2018, 10:271 Более 3 тыс рублей незаконно списали с банковской карты великолучанина
20.03.2018, 10:164 Включить в экипировку мотоциклистов световозвращающие элементы предлагает проект «Безопасные дороги» 20.03.2018, 10:1118 Фотофакт: Урну поставили. А дальше? 20.03.2018, 09:554 Фестиваль юмора пройдет в Великих Луках 20.03.2018, 09:480 После вмешательства прокуратуры 9 псковских сирот получили благоустроенные квартиры
20.03.2018, 09:400 В невельской деревне и Великих Луках вчера горели дома 20.03.2018, 09:341 Журналист ПЛН стал лауреатом Всероссийского конкурса «МедиаТур» 2017 года 20.03.2018, 09:271 Водитель и пассажирка оказались в областной больнице после съезда в кювет в Печорском районе 20.03.2018, 09:1010 Печорский полицейский вымогал взятку с написавшего явку с повинной
20.03.2018, 09:000 Археологический центр Псковской области приглашает волонтеров в экспедицию «Горожане-2018» 20.03.2018, 08:513 Светофор не работает на перекрестке Народная - Коммунальная в Пскове 20.03.2018, 08:5137 Супругам офицеров и контрактников будут выплачивать пособия 20.03.2018, 08:390 Старушку сбил водитель «Ниссана» на улице Новоселенинской в Великих Луках
20.03.2018, 08:3154 Результат Путина на выборах стал абсолютным рекордом 19.03.2018, 22:286 12 мероприятий прошло в Псковской области в рамках Всероссийской акции «АРТвСело» 19.03.2018, 22:1224 Во Франции пекаря оштрафовали за работу без выходных 19.03.2018, 21:531 Жителям Пустошки рассказали, как избежать пожара
19.03.2018, 21:3810 Праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в ДК ЛК г. Великие Луки 19.03.2018, 21:267 «Псковский литературно-художественный журнал» презентуют в Пскове 23 марта 19.03.2018, 21:111 ХК «Псков» завоевал путевку в Сочи 19.03.2018, 21:045 Новая «Лара Крофт» стала лидером российского кинопроката
19.03.2018, 20:5035 Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса 19.03.2018, 20:4154 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 19.03.2018, 20:351 Группа TripFish станет участницей благотворительного концерта в псковском клубе «TIR» 23 марта 19.03.2018, 20:232 Астрономическая весна в России наступит вечером 20 марта
19.03.2018, 20:1512 Путин призвал своих соперников по выборам объединить усилия в интересах России 19.03.2018, 20:0631 Реплика Донецкого: Триумф доли 19.03.2018, 19:524 Псковичам советуют доверять квартирный вопрос только квалифицированным специалистам 19.03.2018, 19:382 День моряка-подводника отметили в Пскове
19.03.2018, 19:330 «Псков-747» провел «двусторонку», в которой было забито 9 мячей 19.03.2018, 19:173 Более 2,8 млн россиян перевели пенсионные накопления из ПФР в негосударственные фонды 19.03.2018, 19:083 Глава города Пскова и ректор ПсковГУ обсудили вопросы сотрудничества в рамках Ганзейских дней 19.03.2018, 18:573 Массовые проверки водителей пройдут 21 марта на 282-м км трассы Санкт-Петербург - Невель
19.03.2018, 18:5012 Андрей Турчак: Президентскую кампанию «Единая Россия» рассматривает как повод для ревизии и мобилизации своих рядов 19.03.2018, 18:480 Детский писатель Юрий Маслов-Острович встретится с юными земляками 21 и 22 марта 19.03.2018, 18:344 Всемирный день астрологии отметят в библиотеке на Конной в Пскове 19.03.2018, 18:230 Участники международного проекта ЕС изучают роль заповедника в жизни местного сообщества
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru