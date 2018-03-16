Общество

Актуальные вопросы социально-экономической повестки обсудил Михаил Ведерников с вице-губернаторами

Расширенное совещание провел 20 марта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своими заместителями и руководителями органов исполнительной власти региона. Встреча была посвящена актуальным вопросам развития Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, об участии региона в федеральных программах Минздрава врио главы региона доложила его первый заместитель Вера Емельянова. На развитие сферы здравоохранения Псковская область получит в этом году более 250 млн рублей. Это позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи, подчеркнула она.

Речь идет об оснащении детских поликлиник медицинским оборудованием. На 50 млн рублей будут закуплены аппараты УЗИ и другое необходимое оборудование для 7 детских поликлиник и поликлинических отделений области. Еще 50 млн рублей будут направлены на установку в труднодоступных населенных пунктах 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Вера Емельянова отметила, что модульные конструкции могут быть изготовлены в Великих Луках, что позволит удешевить проект. Там, где невозможно установить ФАПы, будут работать передвижные медицинские комплексы. На их закупку выделяется 100 млн рублей. Стоимость одного комплекса составляет порядка 20 млн рублей. Помимо этого, продолжается реализация проекта санитарной авиации. В этом году на эти цели заложено 50 млн рублей. Псковская область также участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», который помогает улучшить логистику в поликлиниках.

По линии образования прорабатывается вопрос создания ясельных групп в дошкольных учреждениях. На эти цели Псковская область получит в течение двух лет 400 млн рублей. В этом году на создание порядка 200 ясельных мест выделено 244 млн рублей. Кроме того, полным ходом идет подготовка к строительству школы в Дно. Врио губернатора поставил задачу с особой внимательностью подойти к выбору подрядчиков по обоим проектам.

В сфере социальной защиты Псковская область в числе 5 регионов принимает участие в проекте развития долговременного ухода за пожилыми людьми. В 2018 году между регионами-участниками распределят 100 млн рублей на организационно-методическое сопровождение проекта.

Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой держать на контроле все вопросы, связанные с реализацией озвученных проектов, и до 1 апреля утвердить «дорожные карты» участия в этих программах.

Вице-губернатор Александр Кузнецов на заседании проинформировал о реализации в регионе пятого этапа программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Его участниками станут 257 жителей Гдова и Великих Лук. На эти цели запланировано 135 млн рублей, 99 млн из которых - федеральные средства и 36 млн - региональные.

Также в центре внимания врио губернатора вопрос дальнейшей эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса, который строится в Великих Луках по программе «Газпром — детям» и будет сдан в августе текущего года, и подготовка к предстоящему сезону дорожных работ.

Еще один вопрос касался подготовки к участию делегации Псковской области в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он пройдет 24–26 мая в северной столице. Михаил Ведерников подчеркнул, что работа псковской делегации на столь представительном форуме играет важную роль в продвижении региона и повышении его инвестиционной привлекательности, и поручил председателю Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике подготовить предложения по деловой программе и список спикеров для презентаций особой экономической зоны «Моглино», промышленного электротехнического кластера Псковской области и других инвестиционных возможностей региона.