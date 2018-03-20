Общество

Каждую неделю в фирменных магазинах «Соловьи» - три дня скидок на сосиски, пельмени и колбасы

С 26 марта по 31 мая во всех фирменных магазинах «Соловьи» будет проходить весенняя акция.

Как сообщили Центру Деловой Информации, еженедельно в течение трех дней будет действовать спецпредложение на определенный ассортимент.

В понедельник псковичи смогут приобрести сосиски и пельмени с 10%-ной скидкой. Во вторник скидка 10% будет действовать на вареные колбасы. Среда - день 10%-ной скидки на полукопченые колбасы.

Адреса магазинов «Соловьи»: http://pskovagro.ru/shops/

Добро пожаловать и приятного аппетита!