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Псковские археологи обнаружили уникальную ременную накладку «со стеклянными глазами»

20.03.2018 20:37|ПсковКомментариев: 0

Псковские археологи обнаружили на Мстиславском раскопе уникальную ременную накладку «со стеклянными глазами». Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Инстаграме.

 «Пятиугольные ременные накладки – наиболее часто встречающаяся форма украшений пояса в период Раннего Средневековья. Обычно они украшены растительным орнаментом, накладки-личины встречаются гораздо реже. Накладки, подобные найденной на Мстиславском раскопе, соотносят с личинами-подвесками скандинавского происхождения. Случаи, когда глаза личины выделены при помощи стеклянной пасты, крайне немногочисленны (нам известна только ещё одна подвеска «со стеклянными глазами», кроме нашей – она происходит из Бридлингтона (Йоркшир, Англия - на коллаже слева внизу)», - отмечается в сообщении.

«Забавно, что эти подвески считают изображениями Одина, хотя, пересчитав глаза, легко убедиться, что это не так. Впрочем, «здесь вы можете видеть череп 10-ти летнего Петра I…», то есть это портрет Одина в юности», - комментируют находку археологи.

Теги: #археологи #находки
Источник: Псковская Лента Новостей
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