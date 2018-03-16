Общество

Псковские археологи обнаружили уникальную ременную накладку «со стеклянными глазами»

Псковские археологи обнаружили на Мстиславском раскопе уникальную ременную накладку «со стеклянными глазами». Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Инстаграме.

«Пятиугольные ременные накладки – наиболее часто встречающаяся форма украшений пояса в период Раннего Средневековья. Обычно они украшены растительным орнаментом, накладки-личины встречаются гораздо реже. Накладки, подобные найденной на Мстиславском раскопе, соотносят с личинами-подвесками скандинавского происхождения. Случаи, когда глаза личины выделены при помощи стеклянной пасты, крайне немногочисленны (нам известна только ещё одна подвеска «со стеклянными глазами», кроме нашей – она происходит из Бридлингтона (Йоркшир, Англия - на коллаже слева внизу)», - отмечается в сообщении.

«Забавно, что эти подвески считают изображениями Одина, хотя, пересчитав глаза, легко убедиться, что это не так. Впрочем, «здесь вы можете видеть череп 10-ти летнего Петра I…», то есть это портрет Одина в юности», - комментируют находку археологи.