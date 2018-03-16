Общество

Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам

20 марта глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г.Пскова, к руководителю муниципалитета повторно обратились две псковички по вопросу предоставления жилья. По словам одной из женщин, варианты, предложенные ее многодетной семье для проживания, не подходят по причине местоположения. Она пояснила, что один из ее детей является инвалидом и может обучаться только в специальной школе №2, поэтому жилье должно быть расположено вблизи учебного заведения.

Начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марина Мусаева подчеркнула, что жилье предоставляется в рамках возможностей муниципалитета, а в том районе, где женщина хочет проживать, выбор крайне ограничен.

Иван Цецерский пообещал, что управление продолжит работу по данному вопросу и попросил псковичку, по возможности, рассматривать все предлагаемые варианты и не торопиться их отклонять.

Кроме того к главе города обратилась молодая семья с двумя детьми 6 и 12 лет по вопросу предоставления жилья на основе социального найма. По их словам, граждан не устраивают варианты проживания, которые предлагает управление по учету и распределению жилья администрации города Пскова. Однако, в процессе обсуждения они согласились еще раз посетить одно из предлагаемых жилых помещений и рассмотреть его для проживания своей семьи.

В завершении приема к главе города обратилась председатель общества инвалидов, которая недавно приступила к выполнению своих обязанностей на данной должности. Глава Пскова Иван Цецерский и председатель обсудили наиболее актуальные вопросы и направления дальнейшего взаимодействия.