Общество

Роспотребнадзор доложил о стабильной обстановке по ОРВИ и гриппу в России

Роспотребнадзор в период с 5 по 11 марта 2018 года отмечает стабильную эпидемическую обстановку по ОРВИ и гриппу в России. Случаи заболеваний отмечаются в 23 регионах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

«По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23 субъектах Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отдельно ведомство приводит статистику детской заболеваемости. «Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 7 регионах, среди детей возрастной группы 3-6 лет - в 11, среди детей 7-14 лет - в 12, среди лиц старше 15 - в 14», - сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что за отчетную неделю обследование прошли более 10 тыс. человек. «Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 65,3%, из них превалируют вирусы гриппа В (21,39%) и А (H1N1) pdm09 (21,54%)», - уточнили в ведомстве.