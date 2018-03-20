Общество

Псковские общественники и полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный Интернет»

Общественный совет при УМВД России по Псковской области во взаимодействии с полицией и другими заинтересованными ведомствами продолжает проведение мероприятий по предупреждению киберпреступлений в молодежной среде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этот раз член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев вместе с представителем Управления Роскомнадзора по Псковской области Эдуардом Кожухарем встретились в областном центре с учащимися девятых и десятых классов школы №24.

Андрей Афанасьев напомнил ребятам об опасностях, которые подстерегают их в «мировой паутине», привел примеры, наглядно иллюстрирующие действия некоторых интернет-мошенников, а также предложил алгоритм действий в подобных ситуациях.

Общественник отметил, что злоумышленники в целях наживы постоянно ищут в социальных сетях новые жертвы. К примеру, под видом сверстников они нередко знакомятся с подростками, интересуются материальным положением их родителей, уточняют домашние адреса, чтобы потом воспользоваться этим в своих корыстных интересах.

И поэтому ни под какими предлогами нельзя сообщать такого рода информацию незнакомцам. Не следует размещать в Интернете фотографии, которые могут быть использованы нечистыми на руку лицами. Гость предупредил собравшихся и об ответственности, предусмотренной законодательством за неправомерные действия в Сети.

Эдуард Кожухарь в своем выступлении остановился на такой важной теме как защита, хранение, обработка и передача персональных данных граждан. Завершилось общение ответами на многочисленные вопросы аудитории.