Общество

В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

В России стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Он продлится до 11 апреля. Первыми школьники сдадут экзамены по географии и информатике, сообщает радио «Эхо Москвы».

Единый государственный экзамен проводится в России с 2009 года. Он служит одновременно выпускным в школе и вступительным в вузах. Испытания проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения школьного аттестата являются русский язык и математика. Остальные – по выбору. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч человек. При этом, большая часть – в основной период, который пройдет с 28 мая по 2 июля. Это является одним из аргументов в пользу досрочной сдачи – меньше людей в аудиториях.

Кроме того, обычно бывает и более спокойная обстановка, ведь многие сдающие - взрослые. Дело в том, что принять участие в досрочном экзамене могут не все. В основном, это выпускники прошлых лет. Есть, конечно, и некоторые категории нынешних 11-классников – те, кто не сможет по тем или иным причинам сдать ЕГЭ в основном потоке. Еще одним безусловным преимуществом досрочной сдачи является то, что к концу апреля уже будут известны результаты. Таким образом, останется два месяца, чтобы определиться с поступлением.

Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов поручил региональным министрам образования лично контролировать проведение экзаменов в досрочный период.