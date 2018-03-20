Общество

В Великих Луках «скорая помощь» ехала к 4-летнему ребенку почти час

На работу бригады «скорой помощи» врио губернатору Псковской области пожаловалась жительница Великих Лук. В обращении, опубликованном на сайте ведерников.рф, она сообщает, что 18 марта она вызвала своему 4-летнему ребенку «скорую помощь», так как у малыша поднялась температура до 39,6.



«Вызов приняли....прошло 30 минут, затем 50 минут, а "скорой помощи" все нет. В итоге я решила позвонить еще раз. Цитирую слова диспетчера: "Это хорошо, что 50 минут ждете. Скажите спасибо, что не 1.50". Вот ответьте - это нормально!?», - пишет в своей жалобе великолучанка.



Автор обращения попросила Михаила Ведерникова разобраться в ситуации. Иначе, со слов автора жалобы, она обратиться в прокуратуру.