Общество

Группа голландских школьников неделю будет жить в псковских семьях

Группа голландских школьников прибыла в Псков по обмену в рамках сотрудничества с Псковским гуманитарным лицеем. Как сообщила Псковской Ленте Новостей преподаватель английского языка и руководитель группы с обмена с псковской стороны Галина Тэнгель, учащиеся 14-17 лет из города-побратима Неймегена с воскресенья находятся в Пскове и живут в местных семьях.

«Дети живут в семьях, общаются с мамами, папами, бабушками своих российских сверстников, знакомятся с нашим городом, с нашей жизнью изнутри», - рассказала она.

Первую половину дня гости из Неймегена, как правило, проводят в лицее, посещают уроки английского, немецкого языков, русской музыки. Сегодня их ждет визит клуба исторической реконструкции с доспехами и костюмами. Затем школьники посетят Псковский музей-заповедник, где будут выполнять задание - искать экспонаты по описанию на английском языке.

Уедут голландские подростки из Пскова в понедельник, они отправятся на несколько дней в Санкт-Петербург, а затем вернутся на родину.

Галина Тэнгель добавила, что традиция таких поездок по обмену длится с 2000 года. Псковские школьники посещали Неймеген в феврале. Они поучаствовали в проекте «Найди свой голос» и пообщались со сверстниками из разных европейских стран.