Общество

Более 2,5 тысяч нарушений в учетно-статистической сфере выявила прокуратура Псковской области в прошлом году

Более 2,5 тысяч нарушений в учетно-статистической сфере, большинство из которых совершено сотрудниками органов внутренних дел, выявила прокуратура Псковской области в 2017 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Основная часть нарушений, допущенных при учете преступлений в подразделениях УМВД России по Псковской области, связана с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем (1,5 тысяч).

Так, в результате ненадлежащего заполнения статистических карточек по уголовным делам следователями и дознавателями занижено количество преступлений, совершенных в общественных местах, включая улицу - 63 факта (УМВД России по г. Пскову (37), МО МВД России «Печорский» (5); лицами, ранее совершавшими преступления - 120 фактов (СЧ СУ УМВД России по Псковской области (18), УМВД России по г. Пскову (74), МО МВД России «Опочецкий» (7), лицами в состоянии алкогольного опьянения – 19 (УМВД России по г. Пскову (7), МО МВД России «Опочецкий» (4).

При этом завышена сумма причиненного материального ущерба по уголовному делу на 3,495 миллионов рублей (СЧ СУ УМВД России по Псковской области).

На стадии проверки формируемой ИЦ УМВД России по Псковской области государственной статистической отчетности отделом правовой статистики прокуратуры области предотвращен факт искусственного увеличения показателя раскрываемости преступлений в области, допущенный следователем МО МВД России «Опочецкий», вследствие необоснованного выставления корректирующих учетных документов о принятом по уголовному делу процессуальном решении.

Всего в целях устранения нарушений закона в сфере уголовно-правовой статистики внесено 25 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 19 должностных лиц, в том числе два руководителя.

В результате принятых прокуратурой области мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности в пределах отчетного периода, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики в Псковской области за 2 месяца 2018 года.